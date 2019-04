Pro League legt Anderlecht 50.000 euro boete op

RSC Anderlecht zal een vergoeding van 50.000 euro moeten betalen aan de Pro League, nadat paars-witte supporters gisteravond de definitieve stillegging van de Clasico op bezoek bij Standard hadden veroorzaakt. Die competitiematch werd na amper 33 minuten bij een 2-0-stand afgefloten nadat de harde kern van RSCA vuurpijlen en rookbommen bleef gooien op Sclessin.

De Pro League liet vrijdagavond meteen weten de interne procedure voor stillegging van wedstrijden op te starten. Het interne reglement schrijft een boete van 25.000 euro voor wanneer een match tijdelijk onderbroken werd. Zodra de scheidsrechter, zoals vrijdagavond op Sclessin, moet overgaan tot de definitieve stillegging, komt dat de verantwoordelijke club op een boete van 50.000 euro te staan.

Binnen de Pro League twijfelt men er niet aan dat de verantwoordelijkheid volledig bij de Anderlecht-supporters ligt. De boete van 50.000 euro moet wel nog bekrachtigd worden door de raad van bestuur. Dat is slechts een formaliteit en zal gebeuren tijdens de zitting van 7 juni.

"Onverantwoord gebruik"

"De Pro League betreurt het voortijdig einde van de sportieve strijd door het onverantwoord gebruik van pyrotechnisch materiaal. Zoals in vorige oproepen blijft de Pro League benadrukken dat pyrotechnisch materiaal gevaarlijk is en risico's inhoudt voor de veiligheid van iedereen op en rond het veld", klinkt het in een persbericht.

De laatste wedstrijd die definitief gestaakt werd, was de Waalse derby tussen Charleroi en Standard op 4 december 2016. De clash in het Stade du Pays werd toen stilgelegd bij een 1-3-voorsprong voor Standard en nooit meer verder afgewerkt. Geen van beide clubs kreeg toen punten, omdat beide clubs verantwoordelijk werden gehouden voor de incidenten. Het interne reglement van de Pro League omtrent wedstrijdonderbrekingen werd in de nasleep van de disciplinaire debatten over die stopgezette Charleroi-Standard ingevoerd.