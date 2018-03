Prijzengeld Roland Garros bekend

De winnaar en winnares van het tennistoernooi Roland Garros zullen dit jaar elk 2,2 miljoen euro mee naar huis mogen nemen. Dit kondigde toernooidirecteur Guy Forget dinsdag aan. De totale prijzenpot bedraagt 32,9 miljoen euro.

De totale prijzenpot is met 10 procent omhoog gegaan. In 2017 wonnen de Spanjaard Rafael Nadal en de Letse Jelena Ostapenko respectievelijk 2,1 miljoen euro. Niet alleen de winnaars maar ook de kwalificatiespelers krijgen meer tegenover vorig jaar. "Zelfs als je verliest in de eerste ronde krijgt een speler of speelster nog 40.000 euro", aldus de toernooidirecteur. Dat is 5.000 euro meer dan in 2017.