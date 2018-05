Preud'homme wordt weer coach van Standard

Michel Preud'homme begint aan zijn derde periode als coach op Sclessin. Dat bevestigt Standard-voorzitter Bruno Venanzi aan Het Laatste Nieuws. Preud'homme tekent bij Standard een contract voor vier jaar.

Het hing al langer in de lucht dat Preud'homme coach Ricardo Sa Pinto zou opvolgen bij Standard, maar nu is het dus officieel. “Ja, Michel Preud’homme is de nieuwe trainer van Standard. Hij tekent een contract voor vier jaar. Michel wordt trainer, sportief directeur en mijn vicevoorzitter. De ­eerste twee seizoenen zal hij met ­zekerheid op de bank zitten. Michel zal helpen om van Standard weer een structurele topclub in België te maken", aldus Venanzi.

Raad van bestuur hertekend

Venanzi maakte werk van een stevig dossier om Preud’homme te overtuigen. “Ik herteken de raad van bestuur. Michel zal daarin een zitje krijgen als mijn vicevoorzitter, en ook Olivier Renard komt in de raad van bestuur als ‘directeur scouting’. Voorts krijgt Michel, in ­samenspraak met mij, de eindverantwoordelijkheid over alles wat het sportieve aanbelangt.”

Vier jaar

Preud'homme tekent een contact van vier jaar in Luik. De eerste drie seizoenen zal hij focussen op zijn job als coach, klinkt het. "Daarna kan hij zich volop toeleggen op zijn taken als technisch directeur en vicevoorzitter van Standard. Michel heeft een plan klaar om iets op te bouwen in Luik."

Kaper op de kust

“Michel heeft mij van bij het begin verteld dat hij de deur van de Rode Duivels openhield”, is Venanzi duidelijk. “Ik was vast van plan om hoé dan ook op het einde van het seizoen te stoppen met Sá Pinto, maar mocht Michel bondscoach zijn geworden, had ik écht niet geweten wie ik moest ­nemen als trainer.”

In de laatste week van april werd evenwel duidelijk dat de voetbalbond niet bereid was om officiële onderhandelingen aan te knopen met Preud’homme, het water was financieel véél te diep en bovendien was het overgrote deel van de beleidsbepalers van de KBVB voorstander om door te gaan met Roberto Martínez.