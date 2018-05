Preud'homme geen bondscoach na WK

Michel Preud'homme heeft een keuze gemaakt: na een sabbatjaar keert hij terug in het voetbal. Dat zal niet als bondscoach zijn, maar wel in clubverband. Standard heeft de beste papieren. Dat schrijven verschillende kranten.

Preud'homme wees enkele maanden geleden een eerste toenaderingspoging van Standard-voorzitter Bruno Venanzi af, maar zal dat niet opnieuw doen. "Als Venanzi zijn concrete vraag van enkele maanden geleden herhaalt, ben ik bereid om de onderhandelingen aan te gaan. Ik sta open voor een terugkeer naar Standard", luidt het.

Toenadering

Zowel in de omgeving van Preud'homme als in die van Venanzi is te horen dat de toenadering er komt, zodra de competitie is afgelopen. De voormalige doelman zou bij de Rouches Ricardo Sá Pinto opvolgen, die nochtans een bekeroverwinning kan voorleggen en goede prestaties in play-off 1.

Bondscoach

Op de Rode Duivels wil Preud'homme niet wachten. "Ik heb begrepen dat de bond een beslissing omtrent de toekomst pas wil nemen na het WK, en ook nog eens afhankelijk van het resultaat. Ik kan zo lang niet wachten, en ik wil geen tweede keuze zijn", zegt hij daarover.

De weg ligt bij de nationale voetbalploeg dan open voor een contractverlenging voor bondscoach Roberto Marinez, mits een degelijk WK. De Spanjaard gaf onlangs aan dat hij graag door wil als bondscoach, en de KBVB is tevreden over zijn werk.