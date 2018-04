Premier League stemt tegen videoref

De Premier League-teams hebben vandaag beslist dat de Video Assistant Referee (VAR) volgend seizoen nog niet gebruikt zal worden in de competitie. Het systeem zal verder worden uitgetest in de Engelse bekercompetities.

“De clubs hebben laten weten akkoord te gaan met het blijven testen van de VAR doorheen het seizoen 2018-2019”, liet de Engelse profliga weten. De videoref zorgde al voor wat controverse in Engeland. Daarom willen ze het systeem pas volledig invoeren na wat verbeteringen. “Het testen zal doorgaan tot het einde van het seizoen 2018-2019, in zowel de FA Cup als de League Cup. Verdere verbetering is nodig inzake communicatie in het stadion en voor de kijkers thuis”, klinkt het.

De videoref maakte vorige zomer zijn intrede in de Jupiler Pro League. In Play-Off I is er bij elke wedstrijd een VAR aanwezig. Ook op het WK voetbal komende zomer in Rusland zal de videoref aanwezig zijn.