Pozuelo wil niets kwijt over situatie bij KRC Genk: "Geen commentaar"

Het is Alejandro Pozuelo menens om Racing Genk te verlaten. Zijn persoonlijke voorkeur gaat nog steeds uit naar FC Toronto. En dat weten ze ook in Canada. Volgens bronnen dicht bij de club zou Toronto - zij weigeren voorlopig alle commentaar - advocaten op het dossier hebben gezet om het contract uit te pluizen en om te zien of Pozuelo onder zijn contract uit kan zonder het te verbreken. Mocht de Spanjaard het toch eenzijdig verbreken, is een overgang naar een MLS-club namelijk uitgesloten. Toronto hoopt nog steeds om Pozuelo voor te stellen als hun ‘designated player’ in plaats van de vertrokken Giovinco.