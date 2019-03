Pozuelo meteen uitblinker bij debuut voor Toronto

Alejandro Pozuelo heeft zijn start bij Toronto niet gemist. De Spanjaard, die Racing Genk verliet voor een avontuur in de Major League Soccer (MLS), scoorde twee keer en gaf een assist tegen New York City.

Pozuelo begon zijn gala-avond met een fraaie assist voor de 1-0. In de tweede helft verdubbelde hij de score, met een panenka zowaar.

Pure klasse

Maar vooral de 3-0 was een fabelachtig doelpunt van de Spanjaard. Met een heerlijke lob verschalkte hij de doelman van New York City.

Chapman legde de 4-0-eindstand vast. Pozuelo kreeg tien minuten voor tijd een applausvervanging. Van een droomdebuut gesproken.

Koploper

Toronto staat na drie matchen in de Eastern Conference aan kop met het maximum van de punten.

@TorontoFC No. 10 Alejandro Pozuelo made quite the first impression. pic.twitter.com/gRsX7Z039p