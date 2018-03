Portugal zwaar onderuit tegen Oranje

Nederland heeft gisteren verrassend gewonnen van Europees kampioen Portugal met 0-3. Oranje was bij momenten flitsend en aan de rust stond de eindstand al op het bord. Portugal moest op het uur verder met tien man.



De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman voerde heel wat wijzigingen door in zijn elftal in vergelijking met de basisploeg in het verloren duel tegen Engeland. Portugal trad niet in zijn sterkste opstelling aan, sterspeler Ronaldo stond wel aan de aftrap.

Na elf minuten was het al raak voor Oranje. Memphis Depay kopte de bal in doel. Op het halfuur verdubbelde Ryan Babel de score en vlak voor de pauze zorgde Virgil van Dijk voor een 0-3 eindstand. Ronaldo, goed voor 19 doelpunten in zijn laatste negen wedstrijden, kwam niet tot één schot op doel. Dat was nog niet gebeurd dit seizoen.

Veldbestormer

De Portugese fans beleefden niet hun beste avond. Bij een 0-3 achterstand, liep een fan het veld op, op zoek naar Cristiano Ronaldo. De veldbestormer maakte een selfie met de sterspeler en gaf hem zelfs een kus op zijn wang.