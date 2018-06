Portugal speelt groepszege kwijt in slot: 1-1 tegen Iran

Europees kampioen Portugal heeft zich als nummer 2 in groep B geplaatst voor de achtste finales op het WK voetbal in Rusland. Op de derde en laatste speeldag bleven de Portugezen op 1-1 steken tegen Iran. Het team van Fernando Santos eindigde door de late Iraanse treffer alsnog op de tweede plaats in de poule. Spanje, dat 2-2 gelijkspeelde tegen Marokko, is groepswinnaar.

Spanje en Portugal hebben 5 punten en een doelsaldo van +1. Maar de Spanjaarden maakten één doelpunt meer dan de Portugezen (6 tegenover 5). In de achtste finales neemt Spanje het komende zondag in het Luzhniki-stadion te Moskou op tegen gastland Rusland, de tweede uit poule A. Een dag eerder kijkt Portugal Uruguay in de ogen in het Fisht-stdaion in Sotsji.

Ronaldo

Cristiano Ronaldo, op dit WK al goed voor vier doelpunten, liet zich meteen opmerken in de Mordovia Arena in Saransk. Zijn knal stierf echter in de handen van doelman Beiranvand. Dat was echter geen voorbode van een flitsende wedstrijd van de Portugese ster. De Iraniërs speelden met een groot hart en Portugal vond geen gaatje, wat resulteerde in nauwelijks open kansen. Op slag van rust mochten de Portugezen dan toch vieren. Ricardo Quaresma sneed naar binnen en krulde de bal heerlijk met buitenkant voet in de verste hoek.

VAR

Vijf minuten na de rust werd Ronaldo neergehaald in de zestienmeter. Ref Cáceres zag er geen graten in, maar werd gecorrigeerd door de VAR. Ronaldo liet het echter liggen vanaf de stip, al mocht de redding van Beiranvand er wel zijn. Aan de overzijde zorgde invaller Ghoddos met een strak schot voor onrust, zijn poging ging net naast. Ronaldo liet zich nog in negatieve zin opmerken met een slag, maar kreeg hiervoor slechts geel.

In blessuretijd kreeg Iran na hands van Cedric een strafschop, opnieuw na de tussenkomst van de VAR. Invaller Ansarifard volgde het voorbeeld van Ronaldo niet: 1-1. Taremi had nog de 1-2 aan de voet. Maar de Iraniër besloot in het zijnet, waardoor Portugal aan de uitschakeling ontsnapte.

Iran eindigt met 4 punten op de derde plaats in groep B. Marokko is vierde en laatste met 1 punt.