Porto plaatst zich voor de kwartfinales van de Champions League

FC Porto zit in de kwartfinale van de Champions League. In eigen huis versloegen de Portugezen AS Roma met 3-1. De heenmatch eindigde op 2-1. Porto had wel verlengingen nodig om de kwalificatie te verzekeren.

Porto was de beste ploeg op het veld en kreeg enkele grote kansen, maar na negentig minuten spelen stond het 2-1, dezelfde score als in de heenmatch.

Penalty op het einde

In de verlengingen kreeg Porto een penalty. Met nog enkele minuten te spelen schoot Alex Telles zijn ploeg naar de kwartfinale.

Het was nog even bibberen voor Porto, want Zaniolo, die in de heenmatch nog de twee Romeinse doelpunten maakte, ging onderuit in de zestien.

Schwalbe

Gelukkig voor Porto ging de penalty niet door, de VAR oordeelde dat Zaniolo een schwalbe beging.

Marega

Porto was in de eerste helft op voorsprong gekomen via Soares. De assist kwam van Marega, die later voor de 2-1 zorgde.

De Malinese spits scoorde al zes keer in de Champions League, maar was er in de heenmatch tegen Roma niet bij door een blessure.

Voor de Portugese kampioen is het de eerste keer sinds 2015 dat zij de kwartfinale bereiken.

In 2004 won Porto de Champions League, onder leiding van José Mourinho.