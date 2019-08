Pools parket opent onderzoek naar overlijden Bjorg Lambrecht

Het Poolse parket en de Poolse politie openen een onderzoek naar het dodelijke ongeval van jonge wielrenner Bjorg Lambrecht gisteren. Dat bevestigd de woordvoerder van het ziekenhuis in Rybnik aan VTM NIEUWS. Er vindt vandaag nog een autopsie plaats op het lichaam van Lambrecht, morgen wordt hij hoogstwaarschijnlijk overgebracht naar ons land.

In Polen is het de standaardprocedure dat zo'n onderzoek wordt geopend na een dodelijk ongeval. Politie en parket willen niets aan het toeval over laten.

De 22-jarige Lambrecht kwam gisteren zwaar ten val tijdens een rit in de Ronde van Polen en overleed in het ziekenhuis. De verslagenheid in de wielerwereld is heel groot.

(Lees verder onder de video)

Lotto-Soudal

De ploeg van Lambrecht, Lotto-Soudal, is vandaag toch van start gegaan in de Ronde van Polen. De etappe van vandaag is geneutraliseerd. Dat wil zeggen dat ze wel wordt gereden, maar dat er niet wordt 'gekoerst'. Om beurten rijden alle ploegen op kop van het peloton, de ploeg van Lotto-Soudal zal als eerste over de streep rijden.

