Polen wint van Japan, dat toch naar achtste finales mag

Polen heeft met 0-1 gewonnen van Japan op de laatste speeldag in groep H op het WK in Rusland. Door de 1-0 winst van Colombia tegen Senegal is Japan toch nog geplaatst dankzij de fair playranking. De Japanners pakten minder gele kaarten dan Senegal, dat dus uitgeschakeld is. Polen maakte al geen kans meer op de achtste finales. In die achtste finales treffen de Rode Duivels ofwel Colombia ofwel Japan, afhankelijk van de eindstand in groep G.

De Japanse bondscoach stelde zes nieuwe gezichten op, terwijl zijn Poolse collega vijf spelers wisselde. Japan had aan een gelijkspel genoeg om zich te kwalificeren voor de achtste finales. Polen was al uitgeschakeld.

Gevaarlijk Japan

In de eerste helft waren vooral de Japanners gevaarlijk, onder meer via spits Muto. Polen had wel de beste kans in de eerste helft: net na het halfuur moest de Japanse goalie Kawashima, een gewezen Standard-speler, immers redding brengen op een kopbal van Grosicki. De doellijntechnologie wees uit dat de bal niet volledig over de lijn was.

Polen scoort

Net voor het uur trof Polen toch raak. Bednarek tikte een vrije trap van Kurzawa tegen de netten. Een mogelijk dodelijk doelpunt voor Japan, met het oog op die andere wedstrijd in groep H. Tussen Senegal en Colombia stond het op dat moment 0-0, wat de uitschakeling voor Japan betekende.

Polen had ook daarna de beste kansen. Lewandowski kon zo in de 74e minuut zijn eerste van dit WK maken, maar de spits van Bayern München kon de voorzet van Grosicki niet in doel werken.

Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren en de wedstrijd kabbelde naar het laatste fluitsignaal. Omdat Colombia uiteindelijk met 0-1 won tegen Senegal, is Japan toch nog geplaatst voor de achtste finales. Japan eindigde immers al tweede in de groep, na Colombia en met evenveel punten als Senegal, maar Senegal heeft een slechtere fair playscore.