Drie renners raakten gewond toen ze in Melles bij Doornik werden aangereden door een bestelwagen. Ze werden in de verkeerde richting gestuurd door een seingever. Een van hen, Stef Loos (19) uit Dessel, verkeerde gisteravond nog in levensgevaar, maar is intussen overleden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De verslagenheid bij zijn ploeg is groot.