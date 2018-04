Ploeg Goolaerts start in Brabantse Pijl

Veranda’s Willems – Crelan, de ploeg van de overleden Michael Goolaerts start woensdag in de Brabantse Pijl. “We hebben hier goed over nagedacht met de familie van Michael en de renners”, meldt de ploeg.

After careful consultation with the family of Michael and our riders, we decided that we will be at the start of @DeBrabantsePijl this Wednesday 11/4.



We will ride #BP18 with Michael in our hearts.