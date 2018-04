Ploeg Goolaerts: "Droomdag werd zwartste dag"

Veranda's Willems-Crelan, de ploeg van de overleden wielrenner Michael Goolaerts, heeft zonet de pers toegesproken over het tragische verlies van hun teamgenoot. “Wat een droomdag moest worden, werd de zwartste dag die je kan meemaken”, vertelt wielrenner Stijn Steels over Parijs-Roubaix van afgelopen zondag.

De renners vertelden erg aangeslagen over hoe zij het nieuws tijdens de wedstrijd te weten kwamen. “Ik zag een motor aan de kant van de weg staan en zag er iemand liggen van de ploeg. Alleen al aan de manier waarop hij lag, kon je zien dat het echt niet goed was”, getuigt Steels.

"Komaan, voor Michael"

Toen hij even later langs de kant van de weg toeschouwers “Komaan, voor Michael” hoorde roepen, besefte hij echt dat het helemaal niet goed ging. “Toen ik aan de aankomst mensen van de ploeg in tranen zag staan, voelde ik dat het slecht zou aflopen.”

Even later kwam dan het verschrikkelijke nieuws. “Tijdens het eten kregen we te horen dat Michael overleden was. Ik ben wel blij dat ik toen bij de ploeg was en dat ik samen met hen het nieuws kon verwerken.”

Meest geliefd

Sean De Bie, een andere ploeggenoot van Michael Goolaerts, was thuis aan het trainen toen hij het nieuws te horen kreeg. “Ik kan me hem alleen maar herinneren als een vrolijk iemand. Van elk groepje waar hij lid van was, was hij de meest geliefde”, vertelt De Bie, die vanaf november bijna dagelijks met Goolaerts op pad was.

Ook de ploegleiding van Veranda's Willems-Crelan nam aangeslagen het woord. “Het was een enorme klap voor het team. We zijn meteen met het hele team samengekomen om er veel over te praten. Dat leek ons de beste manier om alles te kunnen verwerken”, zegt teammanager Nick Nuyens.

#All4Goolie

Veranda's Willems-Crelan besliste dat de Brabantse Pijl morgen hun laatste wedstrijd van het voorjaar zal zijn. “Het zullen moeilijke uren worden op de fiets morgen”, zegt Sean De Bie. Voor de ploeg zal de wedstrijd volledig in het teken staan van Michael Goolaerts.

Hartstilstand

Morgen zal in Frankrijk een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van Goolaerts. De 23-jarige wielrenner overleed afgelopen zondag in het ziekenhuis in Rijsel, nadat hij tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand had gekregen.

