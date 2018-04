Ploeg Goolaerts: "Droomdag werd zwartste dag"

Veranda's Willems-Crelan, de ploeg van de overleden wielrenner Michael Goolaerts, heeft zonet de pers toegesproken over het tragische verlies van hun teamgenoot. “Wat een droomdag moest worden, werd de zwartste dag die je kan meemaken”, vertelt wielrenner Stijn Steels over Parijs-Roubaix van afgelopen zondag.

Ook de ploegleiding van Veranda's Willems-Crelan nam aangeslagen het woord. “Het was een enorme klap voor het team. We zijn meteen met het hele team samengekomen om er veel over te praten. Dat leek ons de beste manier om alles te kunnen verwerken”, zegt teammanager Nick Nuyens.

Hartstilstand

Morgen zal in Frankrijk een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van Goolaerts. De 23-jarige wielrenner overleed afgelopen zondag in het ziekenhuis in Rijsel, nadat hij tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand had gekregen.

