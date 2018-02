Plaats 38 en 40 voor Decroix en Vanreusel

De Zweedse Frida Hansdotter heeft goud veroverd in de slalom bij de vrouwen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Marjolein Decroix en Kim Vanreusel eindigden respectievelijk op de 38e en de 40e plaats.

De 32-jarige Hansdotter dankt haar zege aan twee tweede plaatsen in beide runs in het Yongpyong Alpine Centre. Met een totaaltijd van 1:38.63 was ze vijf honderdsten van een seconde sneller dan de Zwitserse vicewereldkampioene Wendy Holdener, die na winst in de eerste run vrede moest nemen met zilver. De Oostenrijkse Katharina Gallhuber mocht dankzij een zege in run twee als derde mee het podium op.

Eerste medaille

Voor Hansdotter was het op haar derde Spelen nog maar haar eerste medaille en dat werd dus meteen een gouden. Titelverdedigster en drievoudig wereldkampioene Mikaela Shiffrin kwam daags na haar zege in de reuzenslalom niet verder dan de vierde stek. De topfavoriete zou echter voor de start van de eerste run hebben overgegeven, bevestigden de organisatoren. De Amerikaanse verklaarde ook zich niet goed te voelen. "Ik weet niet wat het is, maar het lijkt meer op een virus dan op een symptoom van stress", verklaarde de troonopvolgster van Lindsey Vonn.

Kim Vanreusel en Marjolein Decroix stonden na afloop van de eerste run in de slalom respectievelijk op de 44 en 45e stek, maar in de tweede run zorgde Decroix bij haar olympisch debuut voor de zege in dit duel der Belgen. Met een 36e plaats in run twee in 54.80 deed ze aanzienlijk beter dan Vanreusel, die 41e werd in 55.96. Met 1:50.71 achter haar naam finishte Decroix uiteindelijk op de 38e plaats, Vanreusel werd veertigste in 1:51.86. Gisteren eindigde de twintigjarige Vanreusel op de 39e stek in de reuzenslalom.