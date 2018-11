Pieter Timmers in ziekenhuis na nieuw gesukkel met long

Pieter Timmers is gisterennamiddag opgenomen in het ziekenhuis. De topzwemmer, bij wie eind 2013 en begin 2014 een klaplong werd vastgesteld, had sinds enkele dagen last van kortademigheid, steken en druk op zijn borst en nek. In het ziekenhuis kwam aan het licht dat een stukje long bovenaan is losgekomen van zijn ribbenkast. "Hij heeft dus geen volledige klaplong voor alle duidelijkheid", zo meldt zijn echtgenote Elle De Leeuw.

Begin 2014 onderging de zilverenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een longoperatie. "Toen werd zijn long chirurgisch tegen zijn ribbenkast gekleefd om zijn probleem op te lossen", stelt De Leeuw. "Nu is er dus toch een klein stukje losgekomen. Maar Pieter is buiten die last oké. In het ziekenhuis hebben ze vandaag enkele foto's genomen en zuurstof bijgegeven. Maandag weten we meer. Maar vermoedelijk zal het niet lang duren vooraleer hij het ziekenhuis mag verlaten."