Pieter Timmers met spoed opgenomen met hersenvliesontsteking

Belgisch topzwemmer Pieter Timmers is met spoed opgenomen in het ziekenhuis met een hersenvliesontsteking en mist daardoor waarschijnlijk het EK langebaan in Glasgow. Dat meldt zijn vrouw.

"Normaal gezien zou Pieter vanochtend topfit vertrekken naar het EK in Glasgow, dat vrijdag van start gaat. Pieter is gisteravond echter met spoed opgenomen met een hersenvliesontsteking", zegt zijn vrouw Elle De Leeuw.

Virale meningitis

Het ziet ernaar uit dat Timmers een virale meningitis heeft. “Hij is onder observatie en in behandeling in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen”, zegt zijn vrouw.

“De komende dagen staan nog enkele tests en veel rust op het programma.” De Leeuw laat aan VTM NIEUWS weten dat haar man dus met zekerheid zijn belangrijkste nummer, de 100 meter vrije slag, moet missen zaterdag.

Zilver

Timmers behaalde op de Olympische Spelen in Rio een zilveren medaille op de 100 meter vrije slag.