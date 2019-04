Pieter Timmers is het snelst in nieuwe zwemcompetitie

Pieter Timmers heeft in het Chinese Guangzhou de 100 meter vrije slag gewonnen in de openingsmanche van de FINA Champions Swim Series. Dat is een nieuwe competitieformule waarin enkel de beste atleten worden uitgenodigd om deel te nemen.

In deze gloednieuwe competitie nemen per finale slechts vier zwemmers het op tegen elkaar en dat is best uniek. Timmers zwom in zijn finale sneller dan de Russen Kolesnikov en Morozov.

“Ik voelde me goed. Mijn start was niet geweldig, maar de rest van de race liep goed”, vertelde Timmers meteen na de race, zoals te zien is op een filmpje op het Twitteraccount van zijn vrouw. Hun 2-jarige dochter gooide er nog een “papa” achteraan.

