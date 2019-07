Peter Sagan houdt Wout van Aert van ritzege

Peter Sagan (BORA - hansgrohe) heeft woensdag de vijfde etappe in de 106e Ronde van Frankrijk gewonnen. Na 175,5 kilometer van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar (Elzas) bleef de 29-jarige Slovaak in de sprint Wout van Aert en de Italiaan Matteo Trentin voor. Greg Van Avermaet werd vijfde, Jasper Stuyven negende.

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) behield de gele leiderstrui. De 27-jarige Fransman heeft nog veertien seconden voor op witte trui Van Aert. De Nederlander Steven Kruijwijk is op 25 seconden derde.

Voor Sagan is het vierde zege van het seizoen, ook de vorige drie boekte hij in de WorldTour. Hij won ook al ritten in de Tour Down Under, de Ronde van Californië en de Ronde van Zwitserland.

Donderdag overbrugt het peloton 160,5 kilmeter van Mulhouse naar La Planche des Belles Filles (Vogezen). Naast twee cols van derde en twee van tweede, krijgen de renners de eerste cols van eerste categorie te verteren, meteen drie. Na Le Markstein (10,8 km, 5,4 %) en de Ballon d'Alsace (11 km, 5,8 %) volgt de slotklim naar La Planche des Belles Filles: 7 kilometer aan gemiddeld 8,7 procent, met pieken tot 20 en zelfs 24 procent. De aankomst ligt op een hoogte van 1.140 meter en wordt via onverharde wegen bereikt.

Het is de vierde keer op acht jaar tijd dat een etappe aankomt op La Planche des Belles Filles. In 2012 won Chris Fromme, in 2014 Vincenzo Nibali, in 2017 Fabio Aru. Het laatste onverharde stuk van de klim is dit jaar voor het eerst in het parcours opgenomen.

Jasper Stuyven na de wedstrijd: