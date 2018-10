Peter Maes, de trainer van Lokeren, is onder voorwaarden vrijgelaten. Maes verscheen vandaag voor de onderzoeksrechter en werd in verdenking gesteld van witwaspraktijken en criminele organisatie.

Peter Maes werd gisteren opgepakt in het kader van het grootschalig voetbalonderzoek naar fraude en witwaspraktijken in de Belgische voetbalcompetitie. De makelaar van Maes, Dejan Veljkovic, is een spilfiguur in het onderzoek. Hij zit al even in de cel voor matchfixing, fraude en witwaspraktijken.

