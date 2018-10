Peter Maes komt aan in Tongerse rechtbank, advocaat vraagt vrijlating

Peter Maes, de trainer van KSC Lokeren, verschijnt momenteel voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Dat heeft zijn advocaat Dirk Vanden Boer gezegd aan VTM NIEUWS bij het binnengaan van het gerechtsgebouw in Tongeren. De advocaat wilde niet zeggen waarvan zijn cliënt beschuldigd wordt. "Maar we gaan zijn vrijlating vragen", klinkt het.

Meester Vanden Boer bevestigde dat Peter Maes zich deze voormiddag bij het parket heeft aangeboden en dat hij tijdens de loop van het verhoor werd aangehouden. Vanochtend kwam hij in Tongeren aan in een geblindeerde wagen.

Lees ook: Trainer Peter Maes van Lokeren gearresteerd

Bekijk ook: