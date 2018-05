Peter Bossaert wordt nieuwe CEO voetbalbond

Peter Bossaert, de voormalige CEO van MEDIALAAN wordt de nieuwe CEO van de Belgische voetbalbond (KBVB). Dat vernam VTM NIEUWS en staat nu ook te lezen in een persbericht van de voetbalbond.

"De Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft vandaag unaniem Peter Bossaert voorgedragen als toekomstig Secretaris-generaal", staat te lezen op de site van de KBVB. De aanstelling van Bossaert is "een nieuwe stap in het verder vormgeven van een professionele en toekomstgerichte voetbalfederatie."

Nieuwe wind

“Met de sterke prestaties van onze Rode Duivels is het Belgische voetbal één van de beste exportproducten van ons land. Dit is het moment om de bond nationaal en internationaal beter op de kaart zetten", zegt KBVB-voorzitter Gérard Linard. "We willen de Koninklijke Belgische Voetbalbond op een stevige professionele leest schoeien en een nieuwe wind laten waaien. Om die reden hebben we Peter Bossaert aangetrokken.”

“De voetbalwereld staat voor grote ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau", zegt Bossaert zelf. "Niet alleen hebben we met de Rode Duivels een prachtig product, ik heb op zijn minst evenveel belangstelling voor de maatschappelijke rol van de sport. Ik wil graag mee bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de voetbalsport en mijn schouders zetten onder de uitbouw van een stevige en professionele omkadering. Het was een lang gekoesterde droom om ooit iets met voetbal te doen. Toen deze trein langskwam, kon ik niet anders dan erop springen.”

Bekrachtigd

De aanstelling dient nog bekrachtigd te worden door het Uitvoerend Comité. Als alles volgens plan verloopt, gaat Peter Bossaert op 1 september 2018 van start.

MEDIALAAN

Bossaert werkte meer dan twintig jaar bij MEDIALAAN. Hij ging eerst aan de slag als commercieel directeur en daarna als algemeen directeur radio. Sinds 2012 was hij CEO van MEDIALAAN en Qmusic Nederland. Bossaert leidde ook het nieuwe eengemaakte mediabedrijf van De Persgroep Publishing en MEDIALAAN, dat momenteel in opbouw is. Vorige maand raakte bekend dat hij vertrekt als CEO.

Begin februari werd Koen De Brabander als CEO van de KBVB bedankt voor bewezen diensten. Hij was vijftien maanden in functie.