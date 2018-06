Peru wint van Australië met 2-0

Australië is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales op het WK voetbal in Rusland. De Socceroos gingen op de derde en laatste speeldag in groep C met 2-0 onderuit tegen Peru, dat al uitgeschakeld was.

Om nog in aanmerking te komen voor een plek bij de laatste zestien moest het team van Bert van Marwijk absoluut winnen van de Peruvianen. Die opdracht werd serieus bemoeilijkt toen Andre Carrillo in de 18e minuut de score opende met een mooie volley, het eerste doelpunt voor Peru op dit WK.

Aan de overzijde slalomde Rogic doorheen de Peruviaanse verdediging, doelman Gallese redde met een been. Diezelfde Rogic bediende even later Kruse met een knappe doorsteekpass, zijn voorzet werd net voor de neus van Leckie ontzet door Santamaria.

Ryan kansloos

Vijf minuten na de rust kwam een afgeweken bal in de voeten van Paolo Guerrero terecht, zijn poging week opnieuw af en liet doelman Mathew Ryan kansloos: 0-2. Van Marwijk bracht nog veteraan Tim Cahill (38), die zo speelminuten kreeg op zijn vierde WK.

De Australiërs voerden de druk op, maar een eerste veldgoal maken op dit WK zat er voor hen niet meer in. Tegen Frankrijk (2-1 nederlaag) en Denemarken (1-1) trof Jedinak telkens raak vanaf de strafschopstip.

Buitenspel

Flores knalde voor Peru nog op de paal, maar er was al gevlagd voor buitenspel. Na twee 0-1 nederlagen tegen Denemarken en Frankrijk mocht Peru alsnog proeven van de overwinning. In de andere wedstrijd in poule C kwamen Frankrijk en Denemarken niet tot scoren, waardoor een zege Australië evenmin tot bij de laatste zestien had gebracht.

Frankrijk groepswinnaar

Frankrijk is groepswinnaar met zeven punten. Denemarken (vijf ptn) mag als tweede naar de achtste finales. Peru is derde met drie punten, Australië is laatste met een punt.