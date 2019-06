Persoon verliest belangrijkste kamp in carrière

Delfine Persoon heeft zaterdag de belangrijkste kamp in haar carrière verloren. In de Madison Square Garden van New York moest de 34-jarige West-Vlaamse nipt op punten de duimen leggen voor de Ierse Katie Taylor. Twee kamprechters gaven Taylor met 96-94 licht het voordeel, de derde had een 95-95 draw gezien.

De 32-jarige Taylor is nu de onbetwistbare nummer een van de wereld bij de lichtgewichten (-61,235 kg). De titels bij de WBA, WBO en IBF had ze al in handen, die van de WBC neemt ze over van Persoon.

Persoon leed haar tweede nederlaag, de eerst dateerde van 2010. Daar staan 43 zeges, waarvan 18 met KO, tegenover. De wereldtitel bij de WBC had ze sinds april 2014 in handen. Zaterdag zette ze die voor de tiende keer op het spel. Taylor blijft in 14 profkampen ongeslagen, 6 keer won ze met KO.