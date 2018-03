Parijs - Nice: eindzege voor Soler, rit voor De La Cruz

Marc Soler (Movistar) is in extremis naar de eindoverwinning in Parijs - Nice gesprongen. David De La Cruz heeft de slotetappe gewonnen. Tim Wellens en Dylan Teuns eindigen knap als vijfde en zesde in het algemene klassement.

In een bergachtige slotetappe kozen drie Spanjaarden voor de aanval. Omar Fraile (Astana), David De La Cruz (Team Sky) en Marc Soler sprintten uiteindelijk voor de overwinning. De 28-jarige De La Cruz haalde het nipt voor Fraile.

Door de gesprokkelde bonificaties, onderweg en aan de finish, sprint Marc Soler alsnog over Simon Yates. De Brit komt vier seconden te kort om de eindoverwinning binnen te halen. Gorka Izagirre vervolledigt het podium in de Franse rittenkoers.

Tim Wellens en Dylan Teuns moesten uiteindelijk nog een plaatsje prijsgeven in het klassement. Wellens eindigt vijfde, Teuns zesde.