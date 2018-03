Panama verliest met 6-0, Tunesië wint

Dinsdagavond kwamen alle WK-tegenstanders van België in actie. Panama kreeg een zware 6-0-pandoering van Zwitserland. Tunesië kon met 1-0 winnen tegen Costa Rica. De laatste tegenstander van de Belgen, Engeland, bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen Italië.

Panama, de eerste WK-tegenstander van de Rode Duivels op het WK voetbal, verloor in een oefenpartij met 6-0 van Zwitserland. Bij de Zwitsers stonden er zes verschilende namen op het scorebord. Enkele maanden voor de start van het tornooi lijkt Panama dus nog wat werk te hebben. Vorige week maakten de Panamezen wel nog indruk door met 1-0 te verliezen tegen Denemarken.

Tunesië wint

Tunesië maakte wel een goede indruk en heeft Costa Rica met 1-0 geklopt in een vriendschappelijk duel. Tunesië is de nummer 23 van de wereld, Costa Rica staat slechts drie plaatsen lager. Wahbi Khazri maakte na 36 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Engeland speelt gelijk

Ten slotte speelde Engeland 1-1 gelijk tegen Italië op het mythische Wembley. De Italianen waren het gevaarlijkste in de openingsfase, maar toch was het Engeland dat op voorsprong klom via Jamie Vardy. Na de rust ging Italië nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, en die kwam er ook. In de slotfase legde de videoref de bal op de stip. Insigne knalde de elfmeter tegen de touwen en legde zo de 1-1 eindstand vast.