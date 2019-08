Pakkend eerbetoon voor Bjorg Lambrecht tijdens derde rit BinckBank Tour

De derde rit van de BinckBank Tour rijdt door Knesselare, de woonplaats van de betreurde Bjorg Lambrecht. Bij de start van de etappe in Aalter, waarvan Knesselare een deelgemeente is, werd er een minuut stilte gehouden, gevolgd door een ingetogen applaus. De ploegmakkers van Lambrecht werkten de geneutraliseerde start af achter de wedstrijdwagen van de koersdirecteur. Ook de inwoners van Knesselare eerden hun ‘koning’ op pakkende wijze.

Naast de emotie in het peloton betuigden ook de inwoners van Knesselare Bjorg Lambrecht nogmaals een pakkend eerbetoon. Voor de start werden er bloemen neergelegd en de fanclub van Bjorg was ook massaal aanwezig en had spandoeken en foto’s meegebracht van de overleden renner.

Ook minister De Crem, burgemeester van Aalter, kwam zijn medeleven betuigen. “De koers zal nooit meer hetzelfde zijn, maar Aalter sluit Bjorg voor altijd in het hart. Hij is en blijft onze wereldkampioen”, aldus De Crem.