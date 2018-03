Oudste Belgische goudenmedaillewinnaar overleden

Eugène Van Roosbroeck is overleden. Hij werd 89 en was de oudste Belgische goudenmedaillewinnaar die nog leefde. De man maakte deel uit van het Belgische trio dat goud won op de Olympische Spelen van 1948 in Londen. Het drietal won goud op de wegrit voor landenteams.

Eugène Van Roosbroeck vormde op de Spelen van 1948 een team met Leon de Lathouwer en Lode Wouters. Van Roosbroeck haalde als enige de finish, maar omdat de tijden van de beste drie renners per land opgeteld werd, kon België een gouden medaille in de wacht slepen. In zijn verdere carrière behaalde Van Roosbroeck een tiende plaats in Luik-Bastenaken-Luik 1949 en een zesde plek in de Ronde van Vlaanderen 1950.

Van het gouden trio was Van Roosbroeck de laatste overlevende. Hij was ook de oudste Belgische goudenmedaillewinnaar die nog leefde.