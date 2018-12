Oud-motorcrosser Stefan Everts geveld door malaria

Stefan Everts (46) is begin deze week met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Hasselt. Daar werd vastgesteld dat de tienvoudige wereldkampioen motorcross malaria heeft opgelopen. Everts werd in de loop van de week overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven, waar hij momenteel op intensieve zorgen ligt. Zijn situatie wordt daar op de voet gevolgd door de dokters, zo laat de familie van de oud-motorcrosser weten.

Everts nam drie weken geleden deel aan de 4 uur van Lubumbashi, een liefdadigheidsrace in Congo. Met de opbrengst worden lokale kinderen gesteund met verschillende projecten, zoals het bouwen van een school. Tijdens zijn korte periode in Congo werd Everts gestoken door de malariamug, die de ziekte verspreidt.

De familie vraagt om hen momenteel met rust te laten zodat ze zich volop op Stefan Everts kunnen focussen. Wanneer er meer nieuws is, zal er opnieuw worden gecommuniceerd.