O'Sullivan snel uitgeschakeld op WK Snooker

De Brit Ronnie O’Sullivan is uitgeschakeld in de tweede ronde op het WK snooker in Sheffield. De vijfvoudig wereldkampioen O’Sullivan ging met 13-9 onderuit tegen zijn landgenoot Ali Carter.

Ronnie O'Sullivan won dit seizoen al vijf toernooien en was dan ook favoriet om een zesde wereldtitel te behalen in The Crucible. Maar daar stak Ali Carter letterlijk een stokje voor in de tweede ronde. Carter sloot de eerste sessie af met een 9-7 voorsprong en maakte er nadien een 13-9 eindstand van. Onze landgenoot Luca Brecel werd eerder al uitgeschakeld in de eerste ronde.