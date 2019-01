Osaka wint Australian Open en is nieuwe nummer 1

Naomi Osaka (WTA 4) heeft in Melbourne de Australian Open op haar naam geschreven. De Japanse klopte in de finale de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6) in drie sets: 7-6 (7/2), 5-7 en 6-4. De wedstrijd, een nagelbijter, duurde 2 uur en 30 minuten.

Osaka leek na een gewonnen eerste set in set twee op weg naar winst, toen ze drie matchballen kreeg. Maar de Japanse bezweek onder de druk en Kvitova won de tweede set alsnog. In de beslissende derde set rechtte Osaka de rug en stelde ze de wedstrijdwinst dan toch veilig.

De 21-jarige Osaka wint de Australian Open voor de eerste maal uit haar loopbaan en volgt op de erelijst de Deense Caroline Wozniacki op. Zij sneuvelde dit jaar in de derde ronde tegen Maria Sharapova. Ook Kvitova had het eerste grandslam van het jaar nog nooit gewonnen.

Osaka, in 2018 de beste op de US Open, mag zich vanaf maandag ook de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen in opvolging van Simona Halep. De Roemeense was vorig jaar finaliste in Melbourne maar ging er dit keer in de achtste finales uit tegen Serena Williams. Die verloor op haar beurt in de kwartfinale van Pliskova en greep zo naast een 24e (record)grandslam