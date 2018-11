Oppermachtige Van der Poel heer en meester in Koksijde

Mathieu van der Poel heeft in de vijfde Wereldbekermanche in Koksijde zijn dertiende seizoenszege geboekt. De Nederlander maakte reeds in de eerste ronde het verschil. Wout van Aert finishte als tweede, WB-leider Toon Aerts mocht als derde mee op het podium.

Na vier Wereldbekers op buitenlandse bodem ontving Koksijde vandaag de vijfde manche van het regelmatigheidscriterium in het veld. En Mathieu van der Poel pakte andermaal uit met zijn handelsmerk: razendsnel van start gaan. Lars van der Haar kon heel eventjes mee, maar na amper vier minuten was de Europese kampioen reeds vertrokken.

Wat maakte Van der Poel indruk. Ook bij Sven Nys. “Hij rijdt door het zand, alsof er geen zand is. Ik zag het al tijdens zijn opwarming. Hij springt gewoon van gleuf naar gleuf. Fenomenaal. Nooit gezien”, aldus de ‘Kannibaal van Baal’ bij Sporza. Wout van Aert kende dan weer een dramatische openingsronde. De wereldkampioen kwam al vroeg ten val en werd zo gedwongen tot een achtervolgingsrace.

De remonte van Van Aert mocht er wezen. De Antwerpenaar reed halfweg koers al op de tweede positie. Ruim een halve minuut achter de eenzame Van der Poel, die z’n wedstrijd in cruise control afwerkte - een vast tempo en nooit boven z’n limiet. Een nieuwe onemanshow. Seizoenszege nummer dertien was een feit. Van Aert moest vrede nemen met de tweede plek. Het hoogst haalbare. WB-leider Aerts maakte de top drie compleet.