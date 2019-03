Opnieuw vroege exit voor David Goffin

David Goffin is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de halve finales in Phoenix. Hij was het eerste reekshoofd op het challengertoernooi, maar verloor van de Italiaan Salvatore Caruso (ATP-168) in drie sets.

Goffin begon goed aan de wedstrijd en won de eerste set vlot met 6-2. Maar in de tweede en derde set stapelde onze landgenoot de fouten op. Het werd 2-6, 6-3 en 6-2.

Vertrouwen

Goffin schreef zich in extremis in voor het toernooi nadat hij vroeg uitgeschakeld werd op Indian Wells. Hij hoopte vertrouwen op te doen in Phoenix, maar ook dat is dus niet gelukt.

De 28-jarige Luikenaar verloor dit seizoen al zeven wedstrijden. Met slechts zes zeges daartegenover kan onze landgenoot niet tevreden zijn.