Opnieuw verlies voor W-B, Eupen wint op Stayen

Eupen en Lierse hebben zaterdagavond in Play-off 2 allebei hun wedstrijd gewonnen. In groep A won Lierse met 0-1 bij Waasland-Beveren, terwijl in groep B Eupen STVV de baas bleef (2-3). Voor de Oostkantonners was het de eerste zege in de nacompetitie.

Waasland-Beveren kreeg in eigen huis al snel het deksel op de neus van Lierse. Laurent vloerde na tien minuten een kansloze Goblet. Lierse bleef ook in het verdere verloop van de eerste helft de betere ploeg en Yagan miste tot twee maal toe de 0-2. Ook na de rust kon de thuisploeg niet overtuigen. De zege van Lierse kwam niet meer in het gevaar. De Antwerpenaars blijven met zes punten vijfde en voorlaatste in groep A. Waasland-Beveren is laatste met één punt.

Op Stayen bracht Blondelle Eupen na tien minuten op voorsprong. Een kwartier later kopte De Petter de gelijkmaker voor STVV tegen de touwen. Na rust kwamen Sint-Truiden snel op voorsprong via een afstandschot van De Sart, maar vooral doelman Niasse ging niet vrijuit. Vier minuten later was het weer aan Eupen. Via Toyokawa klommen ze op gelijke hoogte: 2-2. De honger leek niet gestild bij Eupen. Een eigen doelpunt van De Norre zette de 2-3 op het bord.

Eupen klimt in groep B naar een voorlopige vierde plaats met vijf punten. STVV staat nog steeds tweede met zeven eenheden.