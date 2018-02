Opnieuw Russin betrapt op doping

Het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft de Russische bobsleesters Nadezhda Sergeeva en Anastasia Kocherzhova gediskwalificeerd na de positieve dopingtest van Sergeeva. Dat maakte het TAS bekend. Zij heeft intussen haar voorlopige schorsing aanvaard.

De dertigjarige Sergeeva eindigde samen met Anastasia Kocherzhova op de twaalfde plaats in de tweemansbob, één plaats boven An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen. Elfje Willemsen en Sara Aerts werden elfde. In principe schuiven Vannieuwenhuyse en Vercruyssen een plaats op, maar daar heeft het TAS niet over te beslissen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de international federatie IBSF en het IOC.

Hartmedicatie

In een dopingtest van 18 februari, twee dagen voor de eerste runs in Pyeongchang, werden sporen van niet toegelaten hartmedicatie aangetroffen. Het gaat om trimetazidine, een middel om hartbeklemming te voorkomen. Vijf dagen voor haar positieve test bleek Sergeeva nog clean bij een test buiten competitie.

Tweede keer betrapt

Twee jaar geleden testte Sergeeva positief op meldonium. Ze werd echter niet gesanctioneerd nadat bleek dat het middel enkele maanden in het lichaam kan achterblijven. Meldonium staat pas sinds januari 2016 op de verboden lijst.

Tweede Russiche sporter

Sergeeva is al het tweede lid van het OAR-team dat tegen de dopinglamp is gelopen in Pyeongchang. Eerder moest curlingspeler Alexander Krushelnitsky, bij wie sporen van meldonium werden aangetroffen, zijn bronzen medaille inleveren.