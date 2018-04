Opnieuw jonge wielrenner overleden

Opnieuw heeft een jonge wielrenner het leven gelaten. Jeroen Goeleven, die een paar weken terug nog Limburgs kampioen tijdrijden bij de amateurs werd, werd vandaag levensloos aangetroffen door zijn papa Danny. “Onze familie is ten einde raad”, klinkt het. Dat schrijft HLN.be. Het parket heeft een onderzoek geopend.

“Vanmiddag heb ik onze zoon Jeroen levenloos aangetroffen in zijn kamer”, doet vader Danny het intrieste relaas op Facebook. “Onbegrijpelijk, we zijn in diepe rouw. Er zijn geen sporen van zelfmoord, dat is duidelijk. Opnieuw een gemotiveerde jongeling die onverklaarbaar afscheid neemt. Gezien de jonge leeftijd is het een overlijden dat onderzocht wordt. We weten alvast dat er niet zal gevonden worden m.b.t. het negativisime rondom het wielrennen waar hij momenteel zo veel voor deed. Vaarwel “Kampioen van Limburg”, ONZE WERELDKAMPIOEN!”

"Heel gedreven"

HLN-medewerker Birger Vandael reed verschillende jaren samen in het peloton met Goeleven. “Jeroen koerste al vanaf erg jonge leeftijd en deed dat heel gedreven. Hij hield zelf een wielersite bij en die werd bij ons, toen nog jonge tieners, massaal gevolgd", vertelt Birger.

"Van Lanaken tot Oostende, overal kenden ze Jeroen en zijn site. Ook zijn vader, die steevast langs de kant stond en hielp bij de site, was een bekend gezicht in het wielerwereldje. Ik kan me niet herinneren dat Jeroen ooit gezondheidsproblemen heeft gehad. Het was een vrolijke verschijning met een heel groot hart voor de koers."

"Amper tien dagen geleden liet hij nog fier verstaan dat hij Limburgs kampioen in het tijdrijden was geworden. “En dat in mijn slechtste onderdeel”, grapte hij. Het zou zijn laatste titel blijken. De hele wielerwereld is in shock.”

Ook triatleet overleden

En alsof dat nog niet genoeg was, kwam vandaag ook het overlijden van Jan Cox, een 33-jarige triatleet, aan het licht. Hij overleed gisteren, zo meldt de website 3athlon.be.

“Niet alleen aan zijn kale karakterkop was Jan altijd vlot te herkennen, maar vooral aan die sprankelende blik in zijn ogen en zijn altijd aanwezige glimlach. Hoe zwaar de wedstrijd ook was, als anderen aan het afzien waren, leek het alsof Coxke zich eens zo hard aan het amuseren was”, zo klinkt het onder meer op de website.

Facebook: Danny Goeleven