Opnieuw geen Belgische ref naar WK

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de lijst bekend gemaakt van scheidsrechters voor het WK in Rusland. Net zoals in 2014 zit daar opnieuw geen Belg bij.

Het is al van 2010 geleden dat een Belgische scheidsrechter nog eens mocht fluiten op een groot toernooi. Toen leidde Frank De Bleeckere drie wedstrijden op het WK in Zuid-Afrika in goede banen. Andere bekende Europese namen op de FIFA-lijst van 36 arbiters en 63 assistenten zijn onder anderen de Duitser Felix Brych, de Sloveen Damir Skomina en de Nederlander Bjorn Kuipers. Die laatste is toe aan zijn tweede WK. Opvallend is ook dat er, voor het eerst in de WK-geschiedenis, geen Engelse scheidsrechter naar het tornooi gaat.