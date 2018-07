"Opgave Nibali is groot verlies voor ploeg"

Rik Verbrugghe zag met Vincenzo Nibali zijn kopman verdwijnen uit de Tour na een valpartij op l'Alpe d'Huez. De Siciliaan reed de etappe nog uit, maar uit nader onderzoek bleek dat er sprake was van een breuk aan de ruggenwervel. "Dit is een groot verlies voor onze ploeg", aldus de ploegleider van Bahrein-Merida vrijdag bij de start. "We moeten nu een heel andere koers rijden."

Volgens Verbrugghe kwam Nibali trouwens niet ten val door motoren, maar wel door een toeschouwer. Dat blijkt uit nieuwe beelden die donderdagavond laat nog opdoken op het internet. "Hij valt door een riem van toeschouwer, een riem van een fototoestel. Die supporter neemt een foto en die riem blijft in het stuur hangen van Vincenzo waardoor hij valt."

Her en der werd al geopperd om l'Alpe d'Huez beter te beveiligen. Froome kreeg donderdag een klap, er was de val van Nibali en de vele 'meelopers' en dronken supporters maken het niet gemakkelijk voor de renners. "Ik vind ook wel dat ASO daar de koers beter moet beveiligen", stelde hij, "en ik vraag me ook af wat al die motoren daar nog moeten doen. Ze zitten mee in de ontsnapping, maar ook achteraan het peloton. Waarom zijn ze daar met nog zovelen. Dat is toch een vraag die je je stelt. Akkoord Vincenzo valt niet door een motor, dat is duidelijk, maar door die vele motoren waren er minder uitwijkmogelijkheden en rijdt Vincenzo zo dicht bij de toeschouwers. Dus het is een samenloop van omstandigheden en dan gebeurt het onwaarschijnlijke. Dat is gewoon jammer."

Nibali reed nog verder na zijn valpartij, ondanks zijn breuk. "Dat is niet zo onlogisch", vindt de ploegleider. "Het eerste wat een renner doet als hij valt, is meteen weer op die fiets kruipen. Hij voelde wel dat hij moeilijk kon ademen en pijn had in zijn rug, maar hij reed door, nog vier kilometer is hij voluit gegaan. Hij finisht slechts op 13 seconden van Geraint Thomas. Hij was sterk, daarom is het des te jammer dat we hem zo verliezen. Hij had zeker nog verder de Tour kunnen kleuren."

De kopman valt uit. "Onze tactiek moet nu gewijzigd worden", weet ook de ploegleider. "Je verliest je leider, je moet anders koersen en we gaan proberen er nog het maximum uit te halen. We hebben met Colbrelli nog een sterke renner in de ploeg, die kan zeker nog iets proberen, maar ook de anderen."

Nibali liep een breuk op van de ruggenwervel, maar Verbrugghe oppert dat de Siciliaan best wel snel de training zal kunnen hervatten. "Niet elke breuk is gelijk. Hij kan volgens mij vrij snel terugkeren, al ken ik niet de precieze details van zijn blessure. Maar hanteren we een optimistisch scenario dan zit hij over tien dagen terug op zijn fiets, start hij in de Vuelta en kan hij misschien ook nog een goed WK rijden. Dat is de optimistische visie. We zullen zien hoe hij verder evolueert."

"Eigenlijk Vincenzo nam zijn blessure nog vrij goed op", eindigt de ploegleider. "Deze ochtend hebben we nog even gepraat en hij zit niet in zak en as. Hij weet ook dat pech bij de koers hoort. We zijn gespaard gebleven van onheil in die eerste week en nu overkomt hem dit. Bergop vallen gebeurt niet vaak. Het is uitzonderlijk, maar het is in het verleden nog al gebeurd. Het is niet zijn fout, maar dat is de risico van het vak, hoe jammer het ook is. Je ziet ook niet aan hem dat hij een blessure heeft. Hij heeft niet echt heel veel pijn. Als hij in zijn bed ligt en zich draait voelt hij wel dat er iets niet klopt, dat er precies iets geblokkeerd zit en knaagt aan hem, maar het is draaglijk."