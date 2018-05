Oostende boekt eerste overwinning in play-offs

KV Oostende heeft op de zevende speeldag in play-off 2 zijn eerste overwinning in groep B behaald. De kustploeg ging met 0-2 winnen op het veld van Beerschot Wilrijk, dat nog steeds op zijn eerste play-offzege wacht.

Beerschot Wilrijk kwam op het Kiel voor eigen fans gretig voor de dag, maar de beste kans in de eerste helft was wel voor de bezoekers. Een schot van Kévin Vandendriessche strandde via de vingertoppen van doelman Romo op de paal.

Ook na de pauze ontfermde de thuisploeg zich over het leer. Toch klom KV Oostende op voorsprong. Denis Prychynenko verlengde op het uur een Oostendse voorzet ongelukkig in eigen doel. Vijf minuten later was de kustploeg er opnieuw dichtbij. Fernando Canesin mikte het leer evenwel op de staak. Even later raakte de Braziliaan opnieuw het doelhout, maar dit keer was Joseph Akpala wel bij de pinken om de rebound binnen te tikken.

Lokeren voert met 14 punten de stand in poule B van play-off 2 aan. Daarna volgen Antwerp (11 ptn) en STVV (10 ptn). KV Oostende verzamelde net als Eupen 8 punten, Beerschot Wilrijk sluit de rij met 4 punten.