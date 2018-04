Ook Wilmots neemt advocaat onder arm

Ook Marc Wilmots neemt een advocaat onder de arm. Hij schakelde advocaat Walter Van Steenbrugge in voor advies, nu Thibaut Courtois en zijn vader Thierry gisteren lieten weten dat ze een juridische zaak aanspannen tegen de ex-bondscoach. Dat laat hij weten via een persbericht.

De ex-bondscoach van de Rode Duivels beschuldigde de vader van Courtois er tijdens een interview van dat hij de ploegopstelling tijdens het EK 2016 had gelekt aan de pers. “Ik heb er een probleem mee dat wanneer ik om 18 uur theorie geef om 18.15 uur de opstelling op alle websites staat”, zei hij aan de sportzender BeIN Sports.

Volgens hem hadden Franse journalisten hem verteld dat Thierry Courtois achter de lekken zat, en hadden ze hem ook gezegd dat ze daar bewijs van hadden. De vader van Courtois sprak van zware beschuldigingen en besloot gisteren uiteindelijk om samen met zijn zoon een juridische zaak aan te spannen tegen Wilmots.

Niet zelf geponeerd Maar ook Wilmots neemt dus een advocaat onder de arm: Walter Van Steenbrugge. Die maakte dat nieuws zelf bekend in een persbericht. Wilmots wijst er in dat persbericht bij monde van zijn advocaat op dat hij de informatie kreeg van Franse journalisten die naar eigen zeggen bewijs hadden, en dat hij de stelling dus niet zelf poneerde.

“Het is manifest onjuist dat Marc Wilmots die stelling zelf heeft geponeerd en het stemt niet overeen met de letterlijke weergave van het interview”, schrijft zijn advocaat. "Deze beweringen in de mond leggen van Marc Wilmots is fout en schaadt mijn cliënt. Deze bewering heeft ook al aanleiding gegeven tot veel bijkomende negatieve commentaren, vooral ook op sociale media, die ten zeerste kwetsend zijn voor mijn cliënt", klinkt het verder nog.

Als vader en zoon Courtois een strafklacht willen neerleggen, moeten ze zich maar richten tot de Franse journalisten, klinkt het verder nog. “Ze moeten zich richten tot deze Franse journalisten die dit verkondigden tijdens een uitzending van Equipe TV (FRA), en bij uitbreiding tot de journalisten die deze interviews foutief weergaven, alsook tot zij die dit klakkeloos en verkeerdelijk hebben overgenomen", besluit zijn advocaat.

