Ook spelersbus van Anderlecht kwam niet ongehavend terug uit Luik

Niet alleen het imago, ook de spelersbus van Anderlecht draagt vandaag de gevolgen van het warme avondje in Luik. Op beelden van VTM NIEUWS is te zien hoe het voertuig een gebroken raam overhield aan de verplaatsing naar de ‘Vurige Stede’. Naar verluidt waren fans van Standard de boosdoeners. De buschauffeur van paars-wit probeerde de schade vanmorgen alvast voorlopig te herstellen met de nodige duct tape. De spelers en staf van Anderlecht brachten de nacht door op hotel.

De Clasico tussen Standard en Anderlecht op de vierde speeldag in Play-off I van de Jupiler Pro League werd gisteravond bij een 2-0 stand stopgezet na wangedrag van de RSCA-fans. Ze gooiden verschillende keren vuurpijlen op het veld, tot scheidsrechter Erik Lambrechts het welletjes vond geweest en de wedstrijd definitief stillegde.

De wedstrijd was al met vertraging begonnen door de dichte rook, veroorzaakt door de fans van Anderlecht. Toen er gespeeld mocht worden, leek Halilovic Standard op voorsprong te brengen, maar de VAR keurde af voor buitenspel. De wedstrijd moest nadien een eerste keer worden stilgelegd, bij de herneming scoorde Marin met een knappe vrije trap de 1-0. Niet veel later moest iedereen een tweede keer naar binnen, na de tweede herneming werd bij Anderlecht Kara uitgesloten met zijn tweede gele kaart. Mpoku benutte de daaropvolgende strafschop, 2-0.

Toen de RSCA-aanhang na 40 minuten, waarvan 13 effectieve speeltijd, een derde keer vuurpijlen op het veld slingerde, blies Lambrecht de wedstrijd definitief af. Anderlecht riskeert een forfait-nederlaag.

"Ontolereerbaar"

De directie van RSC Anderlecht is zoals verwacht niet te spreken over de incidenten van de eigen aanhang die aan de basis lagen van het stopzetten van de wedstrijd bij Standard. "Dit is absoluut ontolereerbaar voor het voetbal", laat de Brusselse club in een mededeling weten. "De directie keurt het gedrag van vanavond ten strengste af."

"Ik ga er vanuit dat we deze wedstrijd gewoon zullen verliezen", reageerde Michael Verschueren, sterke man bij paars-wit, nadien. "Dit is een heel spijtige zaak. We hadden dit niet verwacht en weten niet wie erachter zit. We gaan dit zeker uitzoeken. De meerderheid van onze fans ziet dit ook totaal niet graag gebeuren."

Sancties

De Pro League zal de incidenten met Anderlecht-fans in de Clasico tegen Standard volgens zijn interne reglement bestraffen. Dat liet de instantie weten nadat de wedstrijd van de vierde speeldag van play-off 1 in de eerste helft definitief stilgelegd werd.

"De Pro League betreurt het voortijdig einde van de sportieve strijd vanavond door het onverantwoord gebruik van pyrotechnisch materiaal", klinkt het op Twitter. "De sancties volgens het intern reglement van de Pro League zullen opgelegd worden, net als de procedure bij de instanties van het bondsparket." Het duel werd in de eerste helft afgefloten, nadat de bezoekende fans meermaals vuurpijlen op het veld gooiden. Standard stond op dat moment 2-0 voor.