Ook Meunier haakt af voor interlands tegen Rusland en Cyprus

Thomas Meunier haakt af voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Rusland (donderdag) en Cyprus (zondag). Dat maakte de verdediger van Paris Saint-Germain maandag via Twitter bekend.

Unfortunately I have to drop out of the Belgian national team selection due to injury. Sorrow and sadness... good luck to my teammates! #WEAREBELGIUM #tousensemble #TÔTOUTARD pic.twitter.com/CJH8ZtVM27