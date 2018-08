Ook 'gouden' Emma Plasschaert opnieuw in het land

Het is nog wennen, die gouden medaille. Emma Plasschaert heeft bijna het hele weekend in de auto gezeten, van Denemarken naar huis, zo'n 1.000 kilometer. Ze werd vorige week als eerste Belgische wereldkampioen in het zeilen.

Dat ze geschiedenis schrijft, als eerste Belgische wereldkampioene in het zeilen, dringt vandaag pas echt door. “Ik wil mijn familie en mijn vriend Matt bedanken om zo fantastisch te zijn”, klinkt het.

Boegbeeld

Op haar 24ste doet Plasschaert zo al beter dan Evi Van Acker, die twee keer zilver pakte op het WK, en brons op de Olympische Spelen in Londen. Maar 't is dankzij Van Acker dat ze hier vandaag staat. “Ik zou nooit het niveau gehaald hebben nu als zij er niet was geweest als boegbeeld. Mensen maken elkaar beter he”, zegt Plasschaert.

Tokio

Uiteraard is ze nu ook één van de favorieten op een medaille op de Olympische Spelen in Tokio. “Dat is nog twee jaar, ik ga proberen om mezelf nog beter te ontwikkelen”, zegt Plasschaert.

Rijk wordt ze trouwens niet van haar wereldtitel. In het beste geval levert het enkele nieuwe sponsors op.