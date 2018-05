Ook Essen wordt Brico Cross

Na Ronse wordt ook de veldrit in Essen toegevoegd aan de Brico Cross. Daarmee telt de reeks nu acht crossen. Met Essen krijgt de Brico Cross er een echte klassieker bij. De veldrit in het noorden van Antwerpen staat sinds 1965 op de kalender. Vorig jaar won Mathieu Van der Poel.

De organisatoren willen met de veldrit in Essen nog groeien. “Zowel de bezoeker als de tv-kijker vindt steeds makkelijker de weg naar onze grensgemeente. Niet toevallig was Essen vorige winter de best bekeken cross uit de DVV Trofee. Die lijn willen we de komende jaren doortrekken”, aldus Jan Mens, ondervoorzitter van de organisatie Molenheidevrienden.

De Brico Cross telt nu acht wedstrijden, verdeeld over het hele veldritseizoen. Alle wedstrijden zijn live te volgen op VTM. Hieronder vindt u een overzicht: