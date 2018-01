Ook deze Belg zit nog in Australian Open

Naast Elise Mertens (WTA 37) is er nog een Belg actief in het vrouwentoernooi op de Australian Open. Wim Fissette, de Truiense coach van de Duitse Angelique Kerber (WTA 16), kon zijn geluk vandaag niet op na de ruime zege van Kerber tegen Maria Sharapova (WTA 48). De laureate van 2016 won in twee korte sets (6-1 en 6-3).

"Deze zege doet heel veel plezier", stak Fissette van wal. "Angie had geen makkelijke loting. Sharapova is een absolute topspeelster en haar kunnen kloppen zorgt voor veel vertrouwen. Niet alleen de cijfers zijn trouwens top, dat was ook de manier waarop. In de eerste set overklaste ze Sharapova helemaal. En dat met offensief tennis, zoals ik het wil. De tweede set was spannender, maar Angelique bleef goed serveren. Vooral bij 3-3 was dat belangrijk, tegen de wind in."

Voor Kerber was het al haar achtste overwinning van het seizoen. De 30-jarige Duitse komt steeds beter in vorm, merkt ook Fissette. "Angie komt van ver. Ze is één van de vijf of zes speelsters, die het toernooi begon als favoriete. Na Maria te hebben verslagen, zal ze nog meer de favoriete worden. Er zijn nog meer vrouwen die op een goede dag kunnen winnen. Ik denk daarbij aan Keys of Garcia. Angelique moet het vertrouwen proberen te behouden nu. De boodschap aan de andere vrouwen moet zijn dat ze niet te kloppen is. Tegenstanders die Angelique willen verslaan, zullen klaar moeten zijn om drie uur of meer op de baan te staan.