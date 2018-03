Oogblessure houdt Goffin uit Indian Wells

David Goffin (ATP 7) zal komende week niet aantreden op het prestigieuze toernooi van Indian Wells. Dat maakte de tennisser zelf bekend. Onze landgenoot kreeg twee weken geleden een bal in het oog op het toernooi van Rotterdam en is nog niet genoeg genezen.

Op 17 februari kwam Goffin voor het laatst in actie in de halve finales van het toernooi in Rotterdam. Daar moest hij de handdoek in de ring gooien tegen de Bulgaar Dimitrov, nadat hij een bal in het oog had gekregen. Door die blessure moest Goffin ook al afhaken voor het toernooi van Marseille.

De tennisser liet intussen wel weten dat zijn oog goed geneest, maar dat het toernooi van Indian Wells nog te vroeg komt. Dat is een streep door de rekening, want het toernooi in Californië is een van de grootste toernooien van het jaar.

Vorig jaar haalde Goffin in Indian Wells de vierde ronde. Mogelijk valt hij door zijn forfait uit de top 10, maar dat is afhankelijk van de prestaties van zijn dichtste concurrenten. Normaal gezien maakt Goffin over twee weken zijn wederoptreden in Miami.