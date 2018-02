Oogblessure Goffin valt mee

De oogblessure van David Goffin herstelt vlot. Dat liet de Luikenaar weten via Instagram. Zaterdag moest hij op het ATP-toernooi in Rotterdam stoppen, nadat hij een tennisbal in zijn oog had gekregen. “Mijn oog geneest vlot en de dokters zijn positief over het snelle herstel”, aldus de Belg.

Goffin moest zaterdag al na de eerste set opgeven nadat hij geblesseerd raakte. Het volgende op de planning voor de tennisser was normaal gezien het ATP-toernooi in Marseille, maar daar zal hij nog niet in actie kunnen komen. “Ik ben zeer teleurgesteld dat ik niet kan deelnemen aan het toernooi van Marseille en hoop snel terug op de court te staan”, zegt de nummer zeven van de wereld.

Bekijk hier nog eens het moment dat David Goffin de bal in zijn oog krijgt: