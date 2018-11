Onderzoeksrechter Raskin van voetbalonderzoek gehaald

De onderzoeksrechter in het voetbalfraudeschandaal, Joris Raskin, wordt van het onderzoek gehaald. Het Antwerpse Hof van Beroep heeft het wrakingsverzoek van scheidsrechter Bart Vertenten ingewilligd.

De advocaat van Vertenten, Hans Rieder, betwijfelt of Raskin zijn werk wel objectief kan doen, omdat hij tot voor kort in de licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond zat. Vandaar het verzoek tot wraking. Raskin zelf wilde niet opstappen. Maar hij moet nu wel, na deze beslissing van het Hof van Beroep.

Wat betekent wraking voor het onderzoek?

"De onderzoeksrechter Joris Raskin wordt van het onderzoek gehaald en zal dus vervangen moeten worden door een andere onderzoeksrechter”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Katrien Saelens. “Maar dat betekent niet meteen dat alle onderzoeksdaden van Raskin in de prullenmand belanden. Het blijft wel als een soort schaduw boven het onderzoek hangen en de advocaat van Vertenten kan dit wrakingsverzoek in elke volgende fase van het strafonderzoek weer naar boven halen.”

“Het is uiteindelijk wel de strafrechter die beslist of er rekening wordt gehouden met de onderzoeksdaden die Raskin stelde of niet. En het is ook nog mogelijk dat het federaal parket in Cassatie gaat tegen dit arrest van het hof van beroep”, zegt Saelens nog.

